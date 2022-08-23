فنان معروف يخضع لعملية قلب مفتوح... وهذه حالته الصحيّة!

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كشف الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا"، عن مستجدات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح.وقال عبدالرحمن، إن حالته الصحية مستقرة ومرت على خير ويستكمل مرحلة التعافي في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه أجرى عملية قلب مفتوح بسبب عادة سيئة وهي التدخين التي توقف عنها، لأن الإنسان بالتدخين يقتل نفسه بالبطيء.وتابع أنه كان يشعر بألم بالقرب من معدته ولم يفكر في عمل فحوصات للجسم بشكل كامل وبالصدفة طلب منه الطبيب أثناء وجوده في المستشفى، عمل رسم قلب، ليتضح بعدها وجود المرض، مشيرًا إلى سبب مرضه هو التدخين وكذلك التمثيل، لأن العمل في الفن يجعله لا ينام بشكل جيد بل إنه لو نام 3 ساعات في اليوم سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة إليه.