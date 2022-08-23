بعد تهديده بالقتل.. زياد برجي يروي كوليس خلافه مع اليسا وينفجر غضباً بعد "التعدي" على طفلته

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تحدث النجم زياد برجي في اتصال تلفوني مع برنامج Et بالعربي عن كواليس أزمته مع النجمة إليسا، وتطورات ما جرى بينهما بسبب أغنية "وبطير" والتي طرحتها إليسا قبل أيام قليلة بعنوان "أنا وبس".وأكد زياد أنه أنهى أموره مع إليسا عبر الهاتف، وعاتبها مثل أي صديق وقطع علاقته فيها، متسائلا: "لماذا كشفت للجمهور هذه النهاية السلبية بينهما بتغريدتها على تويتر".وأوضح برجي أنه كان ينوي طرح الأغنية بصوته، لأن إليسا كانت على علم بأنه سينفذها لزوجته بمناسبة عيد زواجهما، بعد ستة أشهر، لكن ما حصل بينه وبين زميلته سيكون أمام الله لذلك قرر طرح الأغنية في 11 أيلول المقبل، الذي يصادف عيد زواجه.