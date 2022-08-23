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فنون ومشاهير

بعد تهديده بالقتل.. زياد برجي يروي كوليس خلافه مع اليسا وينفجر غضباً بعد "التعدي" على طفلته

Lebanon 24
23-08-2022 | 10:10
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تحدث النجم زياد برجي في اتصال تلفوني مع برنامج Et بالعربي عن كواليس أزمته مع النجمة إليسا، وتطورات ما جرى بينهما بسبب أغنية "وبطير" والتي طرحتها إليسا قبل أيام قليلة بعنوان "أنا وبس".

وأكد زياد أنه أنهى أموره مع إليسا عبر الهاتف، وعاتبها مثل أي صديق وقطع علاقته فيها، متسائلا: "لماذا كشفت للجمهور هذه النهاية السلبية بينهما بتغريدتها على تويتر".
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وأوضح برجي أنه كان ينوي طرح الأغنية بصوته، لأن إليسا كانت على علم بأنه سينفذها لزوجته بمناسبة عيد زواجهما، بعد ستة أشهر، لكن ما حصل بينه وبين زميلته سيكون أمام الله لذلك قرر طرح الأغنية في 11 أيلول المقبل، الذي يصادف عيد زواجه.
 
وأوضح أن هناك تحريات تجري لتحديد هوية مجهول شتم عائلته وهدده بالقتل، قائلا: "هيدا مش مزح! وأنا لا أدعي إنهم فانز إليسا لهيك تقدمت بشكوى ضد مجهول، لكن في حال طلعوا طابور خامس يسيئون لسمعة إليسا برأيك مو المفروض تتبرأ منهم وتعملهم بلوك وما تتشرف إنه يكون هيك فانز لها".

وتابع: "نحن بنحترم وبنحمي حقوق المرأة طيب واللي بيتعدى على حقوق طفلة قاصر ما بتتعدى السبع سنين، أنا برضى بهيك فانز؟".

وأكد أنه وصله العديد من المكالمات، وبلغ الأمر للتهديد بالقتل، كما تلقوا اتصالات على رقم هاتف ابنته التي تبلغ من العمر 7 سنوات، رغم أن رقهما مع قلة قليلة من الأصدقاء، رح أضل كل حياتي أشتغل لألقط هيدا اللي دق على رقم بنتي".

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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