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فنون ومشاهير

الموت يؤلم فنانة شهيرة.. الله يرحمك يا حبيب أختك

Lebanon 24
23-08-2022 | 08:46
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أعلنت الفنانة التونسية لطيفة وفاة شقيقها الأكبر من خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك". 

وكتبت لطيفة: "اخويا الكبير حسن الغالي الطيب الحنين السند كنا منتظرينك ولكن القدر كان اسرع الله يرحمك يا حبيب اختك انا لله وانا اليه راجعون يا رب يصبرنا على فراقك".
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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