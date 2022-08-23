الموت يؤلم فنانة شهيرة.. الله يرحمك يا حبيب أختك

أعلنت الفنانة التونسية لطيفة وفاة شقيقها الأكبر من خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك".



وكتبت لطيفة: "اخويا الكبير حسن الغالي الطيب الحنين السند كنا منتظرينك ولكن القدر كان اسرع الله يرحمك يا حبيب اختك انا لله وانا اليه راجعون يا رب يصبرنا على فراقك".

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