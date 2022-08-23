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فنون ومشاهير

"جاسر".. مالك الرحباني في فيلم عالمي

Lebanon 24
23-08-2022 | 09:46
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بدأ عرض الفيلم الاميركي "جاسر \ jCIR" في دور العرض العالمية، من بطولة مالك مروان الرحباني، حفيد الفنان الراحل منصور الرحباني، حيث يؤدي دور البطولة من فيلم من اخراج المخرج الأميركي من أصل أردني وحيد القواسمي. 
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والفيلم من انتاج شركة wa films الأميركية، في تعاون مشترك بين القواسمي وهو المدير السابق في تلفزيون فوكس، والمنتجة الممثلة إيمي ويليامز.
 
 
 وفيلم "جاسر" هو أول تجربة سينمائية لمالك الرحباني، الذي وصفها بأنها رحلة إنسانية بامتياز بالنسبة له.
 
 وتدور أحداث الفيلم بين الشاب السوري اليتيم جاسر، والسيدة الأميركية ميريل (الممثلة لورين براكو – 66 عاماً) المحافظة للغاية والمدمنة على المخدرات التي تخشى المهاجرين وعائلات الأقليات في منطقتها، لكن هذه الصفات لم تمنع نشوء علاقة صداقة غير متوقعة بينها وبين جاسر، ويكتشفان أن هناك قواسم مشتركة بينهما أكثر مما كانا يظنان.
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