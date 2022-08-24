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فنون ومشاهير

بعد وفاة شقيقتها في الكويت.. الفنانة سارة الهاني تُبكي المتابعين في أول تعليق لها على الحادث

Lebanon 24
24-08-2022 | 00:16
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نشرت الفنانة سارة الهاني صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها برفقة شقيقتها الراحلة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي لينا الهاني، التي كانت قد توفيت منذ حوالي الاسبوعين في حادث سير في الكويت.

 

وارفقت سارة الصورة بتعليق قالت فيه: "من بعد ما رحلت أختي، لم يعد أبداً هنالك رحيل أو أي شيء يهمني ويؤلمني، فحبيبتي وأطهر حب على وجه الأرض قد رحلت، فغيرها لا شيء يذكر".

 

وتابعت سارة: "بدي احكي عن لينا دون أن يثنيني أحد، دون أن يعزيني أحد، دون أن يشعرني أحد بأنها رحلت الى الأبد.. لينا، بعدني عم بتخايل أن وفاتك مجرد حلم.. بتذكر ذكرياتنا، بضحك مرة وبحترق ألف مرة، لما ارجع اتذكر انو ملامحك صارت بس ذكرى بقلبي وبعيوني".

وأضافت: "سلام على قبرها تلك التي سدلت ستار الحياة وتركتنا في صدمة المشهد، رحم الله روح اختي التي رحلت وتركت بقاؤها في داخلي

اختي التي رحلت من الدنيا دون أن تودعني واشتاقت لها روحي، ولم اجدها اليوم…. سمعت أن البكاء يتعب الميت سامحيني يا أختي يا فقيدة قلبي وروحي ، فأنا ابكيك بكاء شوق وفقد لا بكاء اعتراض، ربي أرحم من نامت في أحضان التراب وارحم وحدتها.. اللهم ارحم روحها التي رحلت وقلبي لم يكتفي منها ‏.. رحلت أختي ودفن قلبي في قبرها".

 

 

 
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