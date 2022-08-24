ظهرت داخل سيارتها الفارهة.. أنابيلا هلال تلفت الأنظار بـ "هوت شورت" أظهر رشاقتها (صور)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج أنابيلا هلال صورا عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت انابيلا بإطلالة أنيقة حيث ارتدت جمبسوت كناية عن "هوت شورت" باللونين الأبيض والأسود أظهر رشاقتها ووضعت فوقه قميصا باللون نفسه ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر.

وظهرت انابيلا في إحدى الصور داخل سيارتها الفارهة.

وقد انهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على إطلالتها.

يُذكر ان انابيلا متزوجة من طبيب التجميل الدكتور نادر صعب ولديهما 4 أولاد.