نجمة مسلسل "باب الحارة" تلفت الأنظار بفستان وردي بآخر ظهور لها.. والجمهور: "لطيفة شو عامله بحالك" (صور)

نشرت الممثلة السورية ليليا الأطرش صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام خطفت فيها الأنظار.

فقد ارتدت ليليا التي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها فستانا زهريا من دون أكمام متوسط الطول وبفتحة في الوسط، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان.

وقد لاقت الصور إعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمال ليليا وأناقتها ومن بين التعليقات: " لطيفة شو عامله بحالك".

يُذكر ان ليليا اشتهرت بدور "لطفية" في مسلسل "باب الحارة".