Advertisement

فنون ومشاهير

نجمة مسلسل "باب الحارة" تلفت الأنظار بفستان وردي بآخر ظهور لها.. والجمهور: "لطيفة شو عامله بحالك" (صور)

Lebanon 24
24-08-2022 | 02:51
A-
A+
Doc-P-983732-637969316521314846.png
Doc-P-983732-637969316521314846.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة السورية ليليا الأطرش صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام خطفت فيها الأنظار.

 

فقد ارتدت ليليا التي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها فستانا زهريا من دون أكمام متوسط الطول وبفتحة في الوسط، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان.

 

Advertisement

A post shared by 𝗟𝗶𝗹𝗶𝗮 𝖠𝗅 𝖠𝗍𝗋𝖺𝗌𝗁 | ﮼ليلياالأطرش (@liliaatrash)


 

وقد لاقت الصور إعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمال ليليا وأناقتها ومن بين التعليقات: " لطيفة شو عامله بحالك".

 

يُذكر ان ليليا اشتهرت بدور "لطفية" في مسلسل "باب الحارة".

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-08-24
09:35 | 2022-08-24
09:00 | 2022-08-24
08:00 | 2022-08-24
06:21 | 2022-08-24
05:00 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website