بعد فيديو "الأسد" لحسام حبيب... شيرين تتحرك قضائياً

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أعلن المستشار القانوني للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، المحامي ياسر قنطوش، عن تحرك قانوني جديد ضد طليقها حسام حبيب بعد الفيديو الذي ظهر فيه برفقة مجموعة من أصدقائه يسخر فيه من أزمته معه.وأشار قنطوش إلى أن سبب هذه الدعوة هو الفيديو الذي ظهر فيه حسام و هو يقول: "الأسد لما يغيب.. الغابة بتسيب"، وذلك بعد أن نشرت شيرين عبد الوهاب مجموعة من الصور برفقة أصدقائها الملحنين في الاستديو الخاص بها.وقال: "سأقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حسام حبيب بسبب الفيديو، وإسقاطه واضح جدا، وسنقوم بتأكيد هذا الإسقاط أمام جهات التحقيق"