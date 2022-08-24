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فنون ومشاهير

إبن الأمير هاري كاد يموت حرقا... ماذا كشفت ميغان ماركل عن تفاصيل الحادثة؟

Lebanon 24
24-08-2022 | 11:00
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كشفت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، تفاصيل نجاة طفلهما، آرتشي، بصعوبة من حريق شب في غرفة نومه، وذلك خلال جولة قاما بها في جنوب إفريقيا قبل 3 سنوات.

وأشارت خلال الحلقة الأولى من أول برنامج إذاعي لها على الإنترنت، الذي يحمل اسم "Archetypes"، إلى أن الحريق اندلع في المدفأة المتواجدة بغرفة نوم طفلها، وأضرمت النيران في الحضانة، على الرغم من أن آرتشي البالغ من العمر وقتها، 4 أشهر ونصف، كان في الطابق السفلي مع المربية، التي كانت قد غابت عنه "لتناول وجبة خفيفة".
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كما أشارت ماركل إلى الضغط العصبي الذي تعرضت له كأم جديدة، قائلة: "في التوقيت الذي نزلت فيه المربية إلى الطابق السفلي، اشتعلت النيران في المدفأة بالحضانة، ولم يكن هناك كاشف دخان، وتصادف أن شخصا ما شم رائحة الدخان في الردهة، ودخل وتم إخماد الحريق".

ولفتت إلى أنها في وقت اندلاع الحريق، كانت تتواجد مع زوجها هاري في زيارة إلى بلدة نيانجا.

وقالت إنها صُعقت عندما علمت بالحريق، لكنها كانت مضطرة هي وزوجها للتواجد في مشاركة رسمية أخرى، واستكمال مراسم جولتهما الإفريقية، على الرغم من انهيار أعصابهما في ذلك الوقت.

 
(العربية)
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