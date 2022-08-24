مايك تايسون على كرسي متحرك... إليكم حالته الصحيّة

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أثارت صور أسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون ضجة كبيرة بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مطار ميامي وهو يجلس على كرسي مُتحرك ويمسك عكازاً في يده.وأكد تقرير لموقع TMZ أن تايسون يعاني من "التهاب عرق النسا" في أسفل ظهره، وهي المشكلة التي أجبرته قبل عامين تقريبا على الراحة، عندما لم يستطع النهوض من فراشه.وبحسب تقرير الموقع المختص بأخبار المشاهير، فإن تايسون يعاني من مرض عصبي وركي، وهو مرض يؤثر على حياة الرياضي ويمنعه من الحركة بسهولة بسبب الأوجاع.