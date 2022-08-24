مراسلة الـ"أم تي في" قالت "نعم" وتزوّجت! (صور)

دخلت مراسلة الـ"أم تي في" ماريان زوين القفص الذهبي، وتزوّجت من الشاب لوسيان شهوان، بحضور عائلة وأصدقاء العروسين، وزملاء ماريان في القناة.

ونشرت زوين مجموعة من الصور عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، من المناسبة السعيدة، حيث ظهرت مع عريسها في إحداها، وهما يقولان الـ"نعم" الابدية.