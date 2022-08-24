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فنون ومشاهير
غزل بين إبنة نوال الزغبي وحبيبها أنطوني: "بحبك... وأنا أكتر حياتي" (صورة)
Lebanon 24
24-08-2022
|
09:00
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نشرت تيا ديب، إبنة الفنانة نوال الزغبي، صورة عبر حسابها على "انستغرام"، تجمعها بحبيبها أنطوني مطر، وعلّقت عليها قائلة "رجلي".
وردّ أنطوني على تيا، وقال لها من خلال تعليق "بحبك"، لتجاوبه "وأنا أكتر حياتي".
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A post shared by Tia (@tiaadib)
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