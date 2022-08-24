غزل بين إبنة نوال الزغبي وحبيبها أنطوني: "بحبك... وأنا أكتر حياتي" (صورة)

نشرت تيا ديب، إبنة الفنانة نوال الزغبي، صورة عبر حسابها على "انستغرام"، تجمعها بحبيبها أنطوني مطر، وعلّقت عليها قائلة "رجلي".

وردّ أنطوني على تيا، وقال لها من خلال تعليق "بحبك"، لتجاوبه "وأنا أكتر حياتي".