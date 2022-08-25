والد حسام حبيب يسخر من تقبيل شيرين يد طبيبها أمام الآلاف!

سخر حسين حبيب والد المطرب حسام حبيب من تصرف شيرين عبد الوهاب على مسرح قرطاج بعدما قبلت يد الطبيب المعالج لها.



وعبر حسابه على Facebook، كتب حسين حبيب " امتا المريض يبوس ايد الطبيب.. ساعات الطبيب يبقى هو الداء".

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