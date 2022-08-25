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فنون ومشاهير

والد حسام حبيب يسخر من تقبيل شيرين يد طبيبها أمام الآلاف!

Lebanon 24
25-08-2022 | 11:00
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سخر حسين حبيب والد المطرب حسام حبيب من تصرف شيرين عبد الوهاب على مسرح قرطاج بعدما قبلت يد الطبيب المعالج لها.

وعبر حسابه على Facebook، كتب حسين حبيب " امتا المريض يبوس ايد الطبيب.. ساعات الطبيب يبقى هو الداء".
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وكانت شيرين عبد الوهاب قد فاجئت جمهورها في حفل مهرجان قرطاج بتوجيه التحية إلى طبيبها المعالج على المسرح ثم قبلت يده تعبيرا منها عن امتنانها لدوره في أزمتها الأخيرة.

(في الفن)
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