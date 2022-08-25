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فنون ومشاهير
بآية قرآنية.. هكذا علّق راغب علامة على أزمة صور زوجة سفير العراق بالأردن معه
Lebanon 24
25-08-2022
|
05:00
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حرص الفنان راغب علامة، على توجيه رسالة للشعب العراقي بعد الضجة التي أثيرت بسبب صوره مع زوجة سفير العراق في الأردن.
ونشر راغب، عبر صفحته على موقع "تويتر" مقطع فيديو لأحد البرامج على قناة الشرقية العراقية، يقول إن الفنان اللبناني يرفض الحديث لوسائل الإعلام عن الصور واكتفى بتوجيه رسالتين عبر القناة.
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الرسالة الأولى موجهة للشعب العراقي، وقال فيها: "تربطني علاقة عائلية قديمة مع السفير العراقي في الأردن، خصوصا أنه سفير دولة مثل العراق".
وأضاف أن العراق بلد الكرم والذوق والفن والمحبة والثقافة، وليس بلد التزمت والتعصب، موضحا: "إن كان للضجة التي أثيرت خلفيات أخرى، فلا دخل لنا فيها.. أنا فنان والتقط الصور مع كل من يحبني".
أما الرسالة الثانية فوجهها راغب علامة إلى المسيئين له، قائلا: "عودوا إلى ما قاله النبي محمد (ص).. إن أشر الناس منزلة يوم القيامة، من يتقيه الناس مخافة لسانه".
وكتب الفنان اللبناني على مقطع الفيديو: "الله سبحانه وتعالى ذمّ الظلم والظالمين في مواقع عدة في القرآن الكريم كقوله تعالى (لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون* إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار)".
(العين)
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