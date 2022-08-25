ابنة ملكة جمال الكون جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء بظهور نادر.. وجمالها حديث الجمهور (صورة)

نشر الفنان وليد توفيق صورة عبر حسابه الخاص على انستغرام ظهر فيها برفقة ابنته "نورهان" وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

وعلّق توفيق على الصورة بالقول: "كل عام وانت نور عيوني وروح قلبي .. كل عام وإنت الفرح بحياتي .. كل عام وأنت الحب الأجمل الذي منحني إياه ربي .. بحبك يا بابا وإن شاء الله عقبال المية".

ونالت الصورة إعجاب المتابعين، ورأى عدد كبير منهم بأن نورهان تشبه والدتها ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق ويمكنها المشاركة في مسابقة ملكة جمال لبنان.