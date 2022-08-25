قُبلات ولقطات حميمة.. جويل مردينيان تُثير الجدل برفقة زوجها والجمهور: "شو بصير لو تتستري شوي" (صور)

نشرت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان صورا جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت جويل في الصور بمايوه أسود مُثير برفقة زوجها كمال قدورة على البحر في مدينة سان تروبيه الفرنسية.

كما نشرت صورا لهما بلقطات حميمة حيث ظهر زوجها وهو يقبلها.

وانهالت تعليقات المُتابعين الذين تمنوا حياة سعيدة للثنائي، الا انه كالعادة هاجمها البعض ومن بين التعليقات: "كلو تمثيل"، "شو بصير لو تتستري شوي"، " الله يستر عليك" وغيرها من الانتقادات اللاذعة.