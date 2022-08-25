بعد راغب وعاصي.. فنانة لبنانية تُثير الجدل برقصها والجمهور: "رقاصة ولا مغنية" (فيديو)

نشرت الفنانة ليال عبود فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه وهي ترقص في إحدى الحفلات الغنائية التي أحيتها مؤخرا.
وعلقت ليال على الفيديو بالقول: "لمّا الموسيقى تشدّك على الرقص ….".
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A post shared by Layal Abboud (@layalabboud)
A post shared by Layal Abboud (@layalabboud)
وأثار الفيديو جدلا بين المتابعين، فقد اعتبر البعض ان رقصها يبدو غريبا وسأل أحد المتابعين: "رقاصه ولا مغنية".
يُذكر انه في الفترة الأخيرة أثار عدد من الفنانين الجدل برقصهم على المسرح من بينهم راغب علامة وعاصي الحلاني وناصيف زيتون وفارس كرم.