بعد راغب وعاصي.. فنانة لبنانية تُثير الجدل برقصها والجمهور: "رقاصة ولا مغنية" (فيديو)

نشرت الفنانة ليال عبود فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه وهي ترقص في إحدى الحفلات الغنائية التي أحيتها مؤخرا.

وعلقت ليال على الفيديو بالقول: "لمّا الموسيقى تشدّك على الرقص ….".

وأثار الفيديو جدلا بين المتابعين، فقد اعتبر البعض ان رقصها يبدو غريبا وسأل أحد المتابعين: "رقاصه ولا مغنية".

يُذكر انه في الفترة الأخيرة أثار عدد من الفنانين الجدل برقصهم على المسرح من بينهم راغب علامة وعاصي الحلاني وناصيف زيتون وفارس كرم.