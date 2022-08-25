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فنون ومشاهير

بعد راغب وعاصي.. فنانة لبنانية تُثير الجدل برقصها والجمهور: "رقاصة ولا مغنية" (فيديو)

Lebanon 24
25-08-2022 | 03:35
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نشرت الفنانة ليال عبود فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه وهي ترقص في إحدى الحفلات الغنائية التي أحيتها مؤخرا.

 

وعلقت ليال على الفيديو بالقول: "لمّا الموسيقى تشدّك على الرقص ….".

 

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A post shared by Layal Abboud (@layalabboud)


 
 

وأثار الفيديو جدلا بين المتابعين، فقد اعتبر البعض ان رقصها يبدو غريبا وسأل أحد المتابعين: "رقاصه ولا مغنية".

 

يُذكر انه في الفترة الأخيرة أثار عدد من الفنانين الجدل برقصهم على المسرح من بينهم راغب علامة وعاصي الحلاني وناصيف زيتون وفارس كرم.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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