فنان شهير يتعرض لحملة نصب وتزوير.. لم أزر قبر والدي منذ 5 سنوات

كشف الفنان العراقي، سيف نبيل، عن تعرضه للنصب والاحتيال من قبل إحدى الشركات التي أوقعته في عقود مزورة، تسببت بصدور قرار قضائي بإيقافه.



وصرّح سيف نبيل، خلال فيديو نشره عبر حسابه بـ"إنستغرام"، بأنه منذ 5 سنوات لم يرَ عائلته، ولا يستطيع رؤية أهله في العراق أو حتى يزور قبر والده، بسبب مجموعة من الناس قاموا بتزوير بعض المستندات القانونية من توقيع وبصمة إبهامه، حيث استطاعوا استصدار أمر بتوقيفه، وتوقيف بعض أغانيه، وهي من إنتاجه الخاص عبر "يوتيوب"، وغيرها من المنصات الرقمية.

Advertisement

وأضاف: "الحق يظهر وحسبي الله ونعم الوكيل"، واختتم حديثه بالقول: "تتوقعون نجاحي والمكان اللي وصلت له استحق الإساءة بهذه الطريقة، أنا كلي أمل بعدالة رب العالمين وعدالة القضاء العراقي".