فهرية أفجين وبوراك أوزجيفيت ومفاجأة غير متوقعة

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قبل أسابيع، أعلنت الصحف والمواقع الإلكترونية التركية خبر حمل فهرية أفجين الثاني بعد سنوات من إنجاب طفلها الأول كاران، ولكن ما هي المفاجأة التي تحملها الأيام القادمة للثنائي فهرية وبوراك؟التوأم المنتظرنشر أحد المواقع التركية الإلكترونية خبر حمل فهرية بتوأم؛ وهو ما اكتشفه الثنائي أثناء زيارتهما الأخيرة للطبيب الخاص بها لمعرفة جنس المولود، وأخبرهما أنه توأم ولد وبنت.وحتى الآن لم يخرج أي من الثنائي لتأكيد أو نفي الخبر بحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، وكانت فهرية قد أعلنت حملها قبل فترة وهي حالياً في شهرها الثالث، وكان بوارك قد كشف عن نيته في تقديم منزل هدية لزوجته بمناسبة حملها الثاني.الرجل الأوسمبعيداً عن هذا، فكانت صدمة جمهور بوراك أوزجيفيت بعد أن خرج من قائمة الممثل الأوسم في تركيا لهذا العام؛ حيث لم تتضمّن القائمة اسم بطل "حب أعمى" لتضم كلاً من كرم بوسين وكيفانش تاتليتوغ ضمن مشاهير تركيا.