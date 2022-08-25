جريمة مروعة.. إنتشال جثة نجمة تلفزيونية شهيرة من النهر ومعلومات عن شخص كان يطاردها

ونقلت وسائل إعلام روسية عن صديقة الضحية قولها إنّها "كانت مختفية. وكانت لديها مشاكل على ما أظن في موسكو حيث لاحقها رجل ما، وكان يريد التخلص منّها".

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وأضافت أن النجمة كانت تعاني أيضاً من مشاكل تعاطي المخدرات والكحول، لافتةً إلى أن "أصدقاء الضحية حاولوا جمع المال من خلال البرنامج التلفزيوني الذي شاركت فيه لعلاجها من الإدمان". وأضافت أن النجمة كانت تعاني أيضاً من مشاكل تعاطي المخدرات والكحول، لافتةً إلى أن "أصدقاء الضحية حاولوا جمع المال من خلال البرنامج التلفزيوني الذي شاركت فيه لعلاجها من الإدمان".

انتشلت جثة نجمة تلفزيونية تدعى أناستاسيا كوتشيرفي، كانت قد شاركت في برنامج شهير باسم "دوم -2" في إحدى القنوات التلفزيونية الروسية، من نهر في مدينة سان بطرسبرغ.