Advertisement

فنون ومشاهير

جريمة مروعة.. إنتشال جثة نجمة تلفزيونية شهيرة من النهر ومعلومات عن شخص كان يطاردها

Lebanon 24
25-08-2022 | 07:40
A-
A+
Doc-P-984140-637970320868913431.jpg
Doc-P-984140-637970320868913431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشلت جثة نجمة تلفزيونية تدعى أناستاسيا كوتشيرفي، كانت قد شاركت في برنامج شهير باسم "دوم -2" في إحدى القنوات التلفزيونية الروسية، من نهر في مدينة سان بطرسبرغ. 
 
ونقلت وسائل إعلام روسية عن صديقة الضحية قولها إنّها "كانت مختفية. وكانت لديها مشاكل على ما أظن في موسكو حيث لاحقها رجل ما، وكان يريد التخلص منّها".
Advertisement
 


وأضافت أن النجمة كانت تعاني أيضاً من مشاكل تعاطي المخدرات والكحول، لافتةً إلى أن "أصدقاء الضحية حاولوا جمع المال من خلال البرنامج التلفزيوني الذي شاركت فيه لعلاجها من الإدمان".
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-08-25
10:40 | 2022-08-25
08:27 | 2022-08-25
05:00 | 2022-08-25
04:30 | 2022-08-25
03:35 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website