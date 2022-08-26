أزمة السفير العراقي في الأردن تابع... ما حقيقة الفيديو الذي تمدح زوجته فيه راغب علامة؟

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لا تزال أصداء واقعة صور زوجة السفير العراقي بالأردن حيدر العذاري والمغني راغب علامة، تتردد في مواقع التواصل الاجتماعي.وبعد الجدل الكبير الذي أثارته الصور، انتشر على مواقع التواصل فيديو قيل أن زوجة السفير نشرته وهي تتغزّل بعلامة.إلا أنّ السيّدة الظاهرة ليست زوجة السفير بل سيّدة عراقيّة أخرى ندّدت باستخدام الفيديو في هذا السياق المضلّل.