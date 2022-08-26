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فنون ومشاهير

ابنة هيفا وهبي توثق خضوعها لعملية تجميل في عيادتها الخاصة.. والجمهور يُهاجمها:"صرتي شبه امك" (فيديو)

Lebanon 24
26-08-2022 | 04:00
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيه وهي تخضع لعملية تكبير الشفاه.

 

وأشارت زينب إلى انها خضعت للعملية في العيادة التجميلية التي أعلنت انها ستفتتحها قريبا في الكويت.

 

وعلقت على الفيديو بالقول: "اول شفايف عندي بالعيادة شفايفي شو رأيكن حبيتو النتيجة؟ قريباً الافتتاح".

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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)


A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)


 
 

وانهالت تعليقات المتابعين على الفيديو، فمنهم من اعتبر انها أصلا جميلة ولا تحتاج للتجميل، وهاجمها البعض الآخر معتبرين أنها أصبحت تشبه والدتها لكثرة عمليات التجميل ومن بين التعليقات: "قبل أحلى"، "ليش تخربين نفسك".

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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