Advertisement

فنون ومشاهير

"في شي اسمه شحاطه او مشاية بأصبع".. لمن توجهت نادين نسيب نجيم بهذا الكلام؟ (صورة)

Lebanon 24
26-08-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-984404-637971098648585001.png
Doc-P-984404-637971098648585001.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قامت الممثلة نادين نسيب نجيم بنشر مقطع فيديو من حلقة الاعلامية المصرية رضوى الشربيني ما جعلها تتصدر التريند.

 

واعادت نادين نشر فيديو من احدى حلقات "هي و بس" وابدت رأيها بما يحصل بطريقة طريفة.

 

وتقوم الشربيني خلال المقطع بعرض قصة احدى الفتيات التي طرحت مشكلتها مع من تحب، حيث قالت إنها تحب شخصاً منذ 5 سنوات، من بينها 3 سنوات خطوبة، مبينةً أنها تعاني عيباً خلقياً لم يؤثر على علاقتها مع خطيبها إطلاقاً، لكنها وبعد حدوث مشكلة بينهما، أخبرها بأن أهله دائماً يخبرونه بأنه يستحق فتاة سليمة، وأن هذه الكلمة كسرتها.

 

لتقطع الشربيني قراءة الرسالة، وتعلق: "ما تكمليش.. ما تكمليش معاه، ولو إنه قالها في لحظة غضب وخصام، لكن المهم إن قال ما قاله، وأشار لهذا العيب، وبما أنه تحدث به فهو يراه جيداً".

 

Advertisement

 

من جهتها ردت نادين على الفيديو وقامت بمشاركته، وكتبت التعليق التالي: "في شي اسمه شحاطة أو مشاية بأصبع، ويلا روح عند أمك.. هيك زهرة بتقول ما بعرف"، قاصدة شخصية "زهرة"، التي جسدتها في مسلسلها "صالون زهرة".

 

وأكملت نادين تعليقها، موجهة حديثها للفتاة: "بس إنتي ما عندك عيب، إنتي عندك قلب أكبر منه بكتير، وما بيستاهل هالحب، أنا هيك بقول".

(الجديد)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:45 | 2022-08-26
05:00 | 2022-08-26
04:00 | 2022-08-26
03:00 | 2022-08-26
02:00 | 2022-08-26
16:00 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website