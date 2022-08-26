"في شي اسمه شحاطه او مشاية بأصبع".. لمن توجهت نادين نسيب نجيم بهذا الكلام؟ (صورة)

قامت الممثلة نادين نسيب نجيم بنشر مقطع فيديو من حلقة الاعلامية المصرية رضوى الشربيني ما جعلها تتصدر التريند.

واعادت نادين نشر فيديو من احدى حلقات "هي و بس" وابدت رأيها بما يحصل بطريقة طريفة.

وتقوم الشربيني خلال المقطع بعرض قصة احدى الفتيات التي طرحت مشكلتها مع من تحب، حيث قالت إنها تحب شخصاً منذ 5 سنوات، من بينها 3 سنوات خطوبة، مبينةً أنها تعاني عيباً خلقياً لم يؤثر على علاقتها مع خطيبها إطلاقاً، لكنها وبعد حدوث مشكلة بينهما، أخبرها بأن أهله دائماً يخبرونه بأنه يستحق فتاة سليمة، وأن هذه الكلمة كسرتها.

لتقطع الشربيني قراءة الرسالة، وتعلق: "ما تكمليش.. ما تكمليش معاه، ولو إنه قالها في لحظة غضب وخصام، لكن المهم إن قال ما قاله، وأشار لهذا العيب، وبما أنه تحدث به فهو يراه جيداً".

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من جهتها ردت نادين على الفيديو وقامت بمشاركته، وكتبت التعليق التالي: "في شي اسمه شحاطة أو مشاية بأصبع، ويلا روح عند أمك.. هيك زهرة بتقول ما بعرف"، قاصدة شخصية "زهرة"، التي جسدتها في مسلسلها "صالون زهرة".

وأكملت نادين تعليقها، موجهة حديثها للفتاة: "بس إنتي ما عندك عيب، إنتي عندك قلب أكبر منه بكتير، وما بيستاهل هالحب، أنا هيك بقول".

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