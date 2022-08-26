كاظم الساهر ينضمّ لنجوم المونديال

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يفاجىء القيصر كاظم الساهر جمهوره بين الحين والآخر؛ فبعد لقاء جمهوره المصري بعد غياب عشر سنوات بحفليه الغنائيين في الساحل الشمالي ودار الأوبرا المصرية في الأسابيع الماضية، هناك مفاجأة جديدة لجمهوره العربي.والقيصر كاظم الساهر أنهى تصوير حملة إعلانية لمصلحة إحدى الشركات الخاصة للإعلان عن المشاركة بالمونديال ورغبته في لقاء الجمهور العربي هناك.والمقرر أن ينطلق حفل افتتاح المونديال في 20 نوفمبر القادم، والحفل ستحييه كل من بلقيس فتحي وميريام فارس ورحمة رياض، وحتى الآن لم تحسم نانسي عجرم قرارها النهائي تجاه المشاركة في حفل الافتتاح.حلقة قويةعلى صعيد آخر، يطل كاظم الساهر على جمهوره في حلقة تليفزيونية خاصة يوم الجمعة المقبل مع منى الشاذلي، حيث انفردنا بخبر وجوده في استديوهات السي بي سي في مصر لتسجيل حلقة تليفزيونية تُذاع عبر شاشة التليفزيون المصري خلال الفترة القادمة، ليكشف عن العديد من أسرار حياته الشخصية وطفولته لأول مرة على شاشة التليفزيون المصري.