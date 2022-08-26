على متن طائرة خاصة.. وائل كفوري يدخّن السيجار ووسامته حديث الجمهور

لفت النجم وائل كفوري أنظار روّاد الإنترنت بالصورة الجديدة الّتي نشرها عبر خاصيّة القصص القصيرة على "إنستغرام"، أثناء توجّهه لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي بمصر.



وأطلّ كفوري في أحدث ظهورٍ له وهو يرتدي النظارات الشمسيّة على متن طائرةٍ خاصّة، ويدخّن السيجار مُعلّقاً "أراكم الليلة في الساحل". وأعاد الناشطون تداول الصورة مع التأكيد على وسامة وائل الملفتة دائما.

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