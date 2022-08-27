"بكرت كتير".. نجوم يعزون نادين الراسي بوفاة شقيقها

نعى عدد من الفنانين المطرب اللبناني جورج الراسي الذي قضى فجر اليوم السبت في حادث مروع، عند الحدود السورية اللبنانية، وعبروا عن صدمتهم وحزنهم لفقدان المطرب الشاب، مقدمين التعازي لشقيقته الفنانة نادين الراسي.

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وكتب سلطان الطرب جورج وسوف عبر "تويتر" قائلاً: "شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج. الله يصبّر أهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبّي جورج الراسي".

شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج. الله يصبّر اهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبّي #جورج_الراسي pic.twitter.com/Cr96uN96bc — Georges Wassouf (@wassouf) August 27, 2022

وكتبت الفنانة إليسا: "الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلته وأهله. خبر بشع وشب بأول عمره بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا. نفسه بالسما يا رب وتعازي الخاصة للصديقة نادين".

الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلتو وأهلو. خبر بشع وشب بأول عمرو بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا. نفسو بالسما يا رب وتعازي الخاصة للصديقة نادين@NadineElRassi — Elissa (@elissakh) August 27, 2022

وعلقت نانسي عجرم على خبر الوفاة: "ما أبشع هالخبر!!! ما في كلام يعبّر… الله يرحم جورج ويصبر عيلته. ما حدا بيعرف حجم الوجع! الله يقويكي وإن شالله تكون نفسه بالسما".

ما أبشع هالخبر!!! ما في كلام يعبّر...

الله يرحم جورج ويصبر عايلته.

@NadineElRassi

ما حدا بيعرف حجم الوجع!

الله يقويكي وانشالله تكون نفسه بالسما🙏🏻 — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 27, 2022

وكتبت كارول سماحة: "شو هالخبر القاسي اليوم، الله يرحم شبابك يا جورج والله يصبر أهلك على خسارتك، قلبي وفكري معك يا نادين الله يعطيكي القوة تتخطي هالوجع، الله يرحمه".

شو هالخبر القاسي اليوم، الله يرحم شبابك يا جورج 🙏🏻 والله يصبر أهلك عا خسارتك🙏🏻

قلبي وفكري معك يا نادين الله يعطيكي القوة تتخطي هالوجع..الله يرحمو🙏🏻@NadineElRassi #جورج_الراسي — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) August 27, 2022

وكتبت يارا: "شو هالخبر المحزن القاسي اللي بيوجّع القلب الله يرحمهم جورج الراسي وتكون نفسهم بالسما ويصبّر عيلتهم يا رب".

شو هالخبر المحزن القاسي اللي بيوجّع القلب💔 الله يرحمهم #جورج_الراسي وتكون نفسهم بالسما ويصبّر عيلتهم يا رب🙏🏻 — Yara (@yara_lb) August 27, 2022

ومن جهتها، علقت الممثلة رولا شامية على خبر الوفاة بالقول: "كثير بكير يا جورج، حرقتلي قلبي، الله يصبر اهلك و محبينك، الله يرحمك ونفسك بالسما".