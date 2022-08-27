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فنون ومشاهير

"بكرت كتير".. نجوم يعزون نادين الراسي بوفاة شقيقها

Lebanon 24
27-08-2022 | 08:00
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نعى عدد من الفنانين المطرب اللبناني جورج الراسي الذي قضى فجر اليوم السبت في حادث مروع، عند الحدود السورية اللبنانية، وعبروا عن صدمتهم وحزنهم لفقدان المطرب الشاب، مقدمين التعازي لشقيقته الفنانة نادين الراسي.
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وكتب سلطان الطرب جورج وسوف عبر "تويتر" قائلاً: "شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج. الله يصبّر أهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبّي جورج الراسي".
 
 
وكتبت الفنانة إليسا: "الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلته وأهله. خبر بشع وشب بأول عمره بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا. نفسه بالسما يا رب وتعازي الخاصة للصديقة نادين".
 
 
وعلقت نانسي عجرم على خبر الوفاة: "ما أبشع هالخبر!!! ما في كلام يعبّر… الله يرحم جورج ويصبر عيلته. ما حدا بيعرف حجم الوجع! الله يقويكي وإن شالله تكون نفسه بالسما".
 
 
وكتبت كارول سماحة: "شو هالخبر القاسي اليوم، الله يرحم شبابك يا جورج والله يصبر أهلك على خسارتك، قلبي وفكري معك يا نادين الله يعطيكي القوة تتخطي هالوجع، الله يرحمه".
 
 
 
وكتبت يارا: "شو هالخبر المحزن القاسي اللي بيوجّع القلب الله يرحمهم جورج الراسي وتكون نفسهم بالسما ويصبّر عيلتهم يا رب".
 
 
ومن جهتها، علقت الممثلة رولا شامية على خبر الوفاة بالقول: "كثير بكير يا جورج، حرقتلي قلبي، الله يصبر اهلك و محبينك، الله يرحمك ونفسك بالسما".
 
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