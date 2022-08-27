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فنون ومشاهير

بعدما أحدثت ثورة في ناسا.. رفات ممثلة ستار تريك يرسل للفضاء

Lebanon 24
27-08-2022 | 14:00
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ستصبح الممثلة الراحلة، نيشيل نيكولز، التي اُشتهرت بشخصية اللفتنانت نيوتا أوورا في مسلسل "ستار تريك"، أحدث نجوم الدراما التلفزيونية التي تعود لفترة الستينيات يتم تكريمها بإرسال بعض من رمادها إلى الفضاء.
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ويُنسب الفضل إلى نيكولز، التي توفيت في 30 تموز الماضي عن 89 عاماً، في المساعدة في تحطيم الصور النمطية العنصرية وإعادة تحديد أدوار هوليوود للممثلين السود في ذروة حركة الحقوق المدنية الأميركية، كونها واحدة من أوائل النساء السود اللواتي صورن شخصية تعبر عن تمكين المرأة على شاشة التلفزيون.
 
والآن بعد وفاتها، تمت إضافتها إلى بيان الركاب لسفينة فضائية حقيقية من المقرر أن تحمل مجموعة من القوارير تحتوي على رماد وعينات حمض نووي لعشرات من محبي الفضاء، الذين رحلوا عن الحياة، في رحلة نهائية وأبدية حول الشمس، وفقاً للقائمين على هذا التكريم. ولم يتم بعد تحديد موعد الإطلاق.
 
(العربية)
 
 
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