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فنون ومشاهير

الوكيل القانوني للفنان الراحل جورج الراسي: هذا ما كشفته التحقيقات

Lebanon 24
27-08-2022 | 10:20
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افاد الوكيل القانوني للفنان الراحل جورج الراسي، المحامي أشرف الموسوي لتلفزيون "وان"، ان التحقيقات في وفاة الفنان جورج الراسي خُتِمَت بإشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات. 
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وأضاف: "الحادث قضاء وقدر نتيجة عدم إنارة الأوتوستراد الدولي، وغياب أدنى مقوّمات السلامة المرورية بين نقطتَي المصنع السوري واللبناني، كما ان "جَسَدْ" الراسي لم يتعرض لأي تشوّه، وسبب الوفاة هو كسور كبيرة في الضلوع إثر الصدمة القوية للسيارة بالفاصل الاسمنتي".
 
كما كشف الموسوي أنّ السيدة زينة المرعبي، الضحية الثانية في حادث السير، هي المنسقة الخاصة لأعمال جورج الراسي، وتدير صفحاته الإلكترونية، وتوفيت نتيجة نزيف قوي في الرأس، وقد تم شطر السيارة الى نصفين لسحب الجثتين.
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