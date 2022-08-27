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فنون ومشاهير

قداس وجناز في الذكرى الأربعين للراحل الموسيقار إحسان المنذر (صور)

Lebanon 24
27-08-2022 | 11:33
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أقيم قداس وجناز، في الذكرى الأربعين للراحل الموسيقار إحسان المنذر، في كنيسة مار جرجس الدكوانة، بحضور العائلة، وحشد فني يتقدمه الفنانة ماجدة الرومي والفنان راغب علامة . وتلاه حفل خطابي تكريمي.
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إحسان المنذر

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