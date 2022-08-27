قداس وجناز في الذكرى الأربعين للراحل الموسيقار إحسان المنذر (صور)

أقيم قداس وجناز، في الذكرى الأربعين للراحل الموسيقار إحسان المنذر، في كنيسة مار جرجس الدكوانة، بحضور العائلة، وحشد فني يتقدمه الفنانة ماجدة الرومي والفنان راغب علامة . وتلاه حفل خطابي تكريمي.

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