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فنون ومشاهير

وصلة رقص لحسام حبيب مع الراقصة ديانا (فيديو)

Lebanon 24
27-08-2022 | 16:00
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان حسام حبيب وهو يرقص على أنغام الفنان راغب علامة في حفله بالعلمين الجديدة منذ أيام.

وظهر حسام حبيب وهو يرقص برفقة الراقصة ديانا على أغنية "يا بنت السلطان".
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وشهدت الأيام الماضية ظهور حسام حبيب في أكثر من مناسبة في الساحل الشمالي وذلك عقب انفصاله عن المطربة شيرين عبد الوهاب اللذان تبادلا التصريحات بعد فترة من إعلان انفصالهما.
 
 
(في الفن)
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