وصلة رقص لحسام حبيب مع الراقصة ديانا (فيديو)

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان حسام حبيب وهو يرقص على أنغام الفنان راغب علامة في حفله بالعلمين الجديدة منذ أيام.وظهر حسام حبيب وهو يرقص برفقة الراقصة ديانا على أغنية "يا بنت السلطان".