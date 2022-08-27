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فنون ومشاهير

اول تعليق لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها.. واعلامي يكشف عن حالتها النفسية

Lebanon 24
27-08-2022 | 13:50
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في اول تعليق لها على وفاة شقيقها، الفنان جورج الراسي، نشرت الفنانة نادين الراسي، عبر خاصية الستوري عبر تطبيق انستغرام، صورة لنعي شقيقها.
 
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وكان الإعلامي رجا ناصر الدين، وهو الصديق المقرب للممثلة نادين الراسي، قال إن الأخيرة تلقت خبر وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي خلال تواجدها في منزلها في منطقة الحازمية، وهي انتقلت الى منزل العائلة في جبيل، وتعيش أصعب لحظات في حياتها وتمر في وضع نفسي سيء من هول المأساة.
 
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