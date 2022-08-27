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فنون ومشاهير

أغنية جديدة لراغب علامة من آخر ألحان الموسيقار الراحل احسان المنذر (فيديو)

Lebanon 24
27-08-2022 | 22:30
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نشر الفنان راغب علامة، عبر قناته على "يوتيوب"، أغنية جديدة له تحمل إسم "كل لحظة وانت بخير"، من آخر ألحان الموسيقار الراحل الفنّان الكبير احسان المنذر.
 
وكتب علامة: 
"أغنية عاطفيّة تجمع كلّ معاني الحب والوفاء بين الحبيبين، من آخر ألحان الموسيقار الراحل الفنّان الكبير احسان المنذر لم أعلم بها الا مُؤخّراً بعد وفاته بسبب ظروف سفري وانشغالي ومرضه في الفترة الأخيرة، أخبرني كاتب الأغنية الشاعر طوني ابي كرم أن الراحل بعد أن قام بتلحينها كان يتمنّى أن أغنّيها لأنني برأيه الوحيد الذي يستطيع أن يوصل اللحن إلى بعيد وينقل الاحساس كما يريده احسان المنذر”.

وتابع: “سأقوم بغناء هذه الأغنية في ذكرى تكريمه عندما نجتمع معاً تخليداً لذكراه وأقدّمها اهداءً لروحه الطيّبة وفنّه الجميل الذي لا يموت ويبقى الأثر الطيّب حيّاً وخالداً في القلوب".
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