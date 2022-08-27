بعد أن خسرت حياتها الى جانب جورج الراسي.. زينة المرعبي الى مثواها الأخير غداً (صورة)

سيصلّى على جثمان السيدة التي توفيت إلى جانب الفنان جورج الراسي، الراحلة زينة المرعبي غدا الاحد، بعد صلاة الظهر في مسجد طينال في أبي سمراء، قبل أن توارى الثرى في مدافن باب الرمل.

Advertisement