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فنون ومشاهير

نادين الراسي تخرج عن صمتها: هكذا علقت على وفاة شقيقها جورج بحادث مروع.. ما قالته يُبكي الحجر (صور)

Lebanon 24
28-08-2022 | 00:35
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بعد وفاة شقيقها بحادث سير مروع فجر أمس السبت على طريق المصنع، اكتفت الممثلة نادين الراسي بنشر ورقة النعي على خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام.

 

الا ان نادين التي لم تستوعب بعد الفاجعة قامت ليلا بنشر فيديوهات وصور للراحل ظهر فيها لوحده وبرفقتها وبرفقة والدتها وعلقت بكلام مؤثر جدا عليها وعلى المُصيبة التي حلت بالعائلة.

 

واعتبرت نادين ان الحادث ليس قضاء وقدر بل هو نتيجة إهمال من قبل الدولة، متوعدة ان المسببين له سيدفعون الثمن.

 

وكتبت نادين:" رح دفعن التمن يا خيي يا عريس السما". وتابعت: "يا دلي يا دلي يا خيي يا جورج يا بطل يا جدع يا سندي. الدولة قتلت خيي يا ناس يا هووو. حطولك بلوك باطون وبلا ضو ونص الطريق يا عمري قتلولي ياك با خيي. صار ليلي نهار يا خيي. وكيف النهار بكرا رح يمرق بلاك يا خيي. كيف بدي ضمك وشمك يا خيي؟؟ كسرتلي ضهري يا سندي. انكسر قلب امي. وحياة عيونك يا خيي رح يدفعو التمن. "

 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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