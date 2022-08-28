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فنون ومشاهير

مشاجرة عنيفة خلال حفل ميريام فارس في الرياض.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
28-08-2022 | 02:09
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خلال حفل الفنانة ميريام فارس الذي أحيته في العاصمة السعودية الرياض، مساء الخميس الماضي، ضمن فعاليات موسم "الجيميرز"، اشتبك عدد من الأشخاص.

 

واستخدم المشتبكون الكراسي، بالإضافة إلى أيديهم في المشاجرة التي نشبت بين عدد من الشباب بشكل مفاجئ، فيما كانت تواصل ميريام الغناء، لتتوقف لثوان معدودة عقب ذلك وتقوم بالاستفسار عما يحدث بإيماءة، ثم تستأنف الغناء بالرغم من عدم انتهاء الاشتباك.

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A post shared by Bee4andafter_kw 🇰🇼 (@bee4andafter_kw)


A post shared by Bee4andafter_kw 🇰🇼 (@bee4andafter_kw)


 
 

وحظيت مقاطع الفيديو المتداولة للمشاجرة بتفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا استغرابهم من مثل هذه التصرفات، وطالبوا بإيقاف الحفلات في السعودية لفترة وجيزة، كونها أصبحت مستمرة على مدار العام.

 
 

وعلق البعض على أنها مشاجرة بسيطة، وبأنه عادة ما تحصل مثل هذه المواقف حتى في الحفلات العالمية.

 

فيما أكد آخرون أن حفل ميريام كان ناجحا للغاية بصرف النظر عن هذا الاشتباك الذي حصل.

(فوشيا)

المصدر: فوشيا
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