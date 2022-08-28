"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته

كشفت الاعلامية السورية رنيم الهاشم عن المحادثة الاخيرة للفنان الراحل جورج الراسي قبل وفاته بدقائق.

وقالت الهاشم التي كانت حاضرة في الحفل الذي احياه الراسي في الشام وهي صديقة مقربة منه ومن مديرة أعماله زينة المرعبي التي قضت معه في الحادث: "كان مبسوط كتير، واخواله كانوا حاضرين بالحفل. جورج انسان طيّب وبسيط ومتواضع وكلنا مبسوطين، لم نتصوّر ان تتحوّل الفرحة الى كارثة".

وتابعت: "بالعادة نذهب الى الافطار بعد كل حفل، وأصرّينا عليه. لكنه أصّر على العودة الى بيروت بنفس اليوم لأنه متعب. وقلنا له جورج لا تروح جورج لا تروح الدنيي ليل ولكن وحصل ما حصل. وكأنه القدر".

وأضافت: "بعد انتهاء الحفل بحوالى الساعة وربع الساعة اتصلت بجورج وزينة للاطمئنان عليهما لكن ما من جواب وبعد 10 دقائق تلقى صديقه يزن اتصالا تم إبلاغه فيه بالحادث".