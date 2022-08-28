Advertisement

فنون ومشاهير

الموت يؤلم الفنان الشهير بأغلى الناس.. وهكذا نعاه

Lebanon 24
28-08-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-984999-637972892928928827.jpg
Doc-P-984999-637972892928928827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الفنان هاني رمزي، من خلال منشور له على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" عن وفاة شقيق والدته، الدكتور وهيب توفيق محلى الوحش.

ونعى هاني خاله في منشوره بكلمات مؤثرة حيث كتب قائلاً: "رحل اليوم خالي الدكتور وهيب توفيق محلي الوحش، على رجاء القيامة، هتوحشني قوي يا خالي وربنا يصبرنا على فراقك يا حبيبي".
Advertisement
 

جدير بالذكر أن النجم هاني رمزي، كان قد شارك مؤخرًا بمسلسل "العائدون"، والذي عرض رمضان الماضي، وجسد شخصية ضابط شرطة.


المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:08 | 2022-08-28
11:00 | 2022-08-28
09:38 | 2022-08-28
08:55 | 2022-08-28
08:40 | 2022-08-28
07:28 | 2022-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website