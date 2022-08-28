الموت يؤلم الفنان الشهير بأغلى الناس.. وهكذا نعاه

أعلن الفنان هاني رمزي، من خلال منشور له على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" عن وفاة شقيق والدته، الدكتور وهيب توفيق محلى الوحش.



ونعى هاني خاله في منشوره بكلمات مؤثرة حيث كتب قائلاً: "رحل اليوم خالي الدكتور وهيب توفيق محلي الوحش، على رجاء القيامة، هتوحشني قوي يا خالي وربنا يصبرنا على فراقك يا حبيبي".

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