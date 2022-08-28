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فنون ومشاهير

قصي خولي "يفصّل" مسلسله الرمضاني‎‎

Lebanon 24
28-08-2022 | 14:00
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يبدو أن شركة الصبّأح تثق كثيراً بالممثل السوري قصي خولي، والواضح أنها ستسلمه الإشراف على مسلسل رمضان خاص بـ2023 كانت الشركة قد أعلنت أنه ضمن مفكرتها للأعمال الدرامية الخاصة بالموسم المقبل.

وبالطبع ستشارك النجمة نادين نسيب نجيم في بطولة المسلسل الذي أوكل قصي مهمة رسم الشخصيات إلى المخرج أسامة عبد الناصر، حيث عملا معاً في مسلسل "بارانويا"، ويبدو أن توجّهاً من قصي خولي لتسليم المخرج عبد الناصر دفة إدارة الأعمال الدرامية التي يشارك فيها، حيث سيتولى الأخير العمل المفترض تجهيزه لرمضان المقبل.
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إلى ذلك، تبدأ الممثلة نادين نسيب نجيم بالتعرف إلى دورها في المسلسل الجديد، بعد إنهائها تصوير الجزء الثاني من مسلسل "صالون زهرة" الذي يُصور خلال أيام، ويُجرى حالياً التنسيق بين المخرج جو بوعيد وكاتبة الجزء الثاني كلوديا مارشليان لكيفية تنفيذ المشروع بعدما عدّلت على الجزء الأول الذي كتبته نادين جابر وسلمت زميلتها مرشليان الجزء الجديد.
المصدر: نواعم
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