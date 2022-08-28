الظهور الاول لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها.. اخي لم يمت شهيداً (فيديو)

تسود حالة من الحزن العميق بعد الفاجعة التي حلّت بعائلة جورج الراسي، اثر الحادث المروع الذي قضى به على طريق المصنع. وفي اول ظهور اعلامي للعائلة من كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف- جبيل، تحدث الفنانة نادين الراسي امام الاعلاميين والحضور، مهددة بأنّ دم شقيقها لن يذهب هدراً، وتوجهت قائلة: "أنا ما معي سلاح معي الله وحرقة قلبي".

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وقالت الراسي: "الجميع حزين ومقهور على جورج، جورج ليس لنا فقط، هو فنان والجميع خسره، خسرناه بطريقة رخيصة، لم يمت شهيداً على الحدود ولم يمت كما يجب".

أول تصريح إعلامي للممثلة نادين الراسي بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي بحادث سير عند نقطة المصنع الحدودية!#جورج_الراسي pic.twitter.com/sGbpR4hXmR — ziad el masri (@ziadalmassri) August 28, 2022

وسألت الراسي، "هل يعقل وجود بلوك باطون في منتصف الاوتستراد؟ ولا يوجد أي ضوء أو أي دليل على وجوده؟ مشيرة الى أن "هذا طريق دولي وكان يسير في منتصف الطريق، واصطدم بالبلوك، وأيضاً زينة توفيت".



ورداً على سؤال أجابت، "عندما يكون هناك دولة قولوا لي لأرفع دعوى عليها".