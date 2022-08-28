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فنون ومشاهير

الظهور الاول لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها.. اخي لم يمت شهيداً (فيديو)

Lebanon 24
28-08-2022 | 08:40
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تسود حالة من الحزن العميق بعد الفاجعة التي حلّت بعائلة جورج الراسي، اثر الحادث المروع الذي قضى به على طريق المصنع. وفي اول ظهور اعلامي للعائلة من كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف- جبيل، تحدث الفنانة نادين الراسي امام الاعلاميين والحضور، مهددة بأنّ دم شقيقها لن يذهب هدراً، وتوجهت قائلة: "أنا ما معي سلاح معي الله وحرقة قلبي".
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وقالت الراسي: "الجميع حزين ومقهور على جورج، جورج ليس لنا فقط، هو فنان والجميع خسره، خسرناه بطريقة رخيصة، لم يمت شهيداً على الحدود ولم يمت كما يجب".
 
 
وسألت الراسي، "هل يعقل وجود بلوك باطون في منتصف الاوتستراد؟ ولا يوجد أي ضوء أو أي دليل على وجوده؟ مشيرة الى أن "هذا طريق دولي وكان يسير في منتصف الطريق، واصطدم بالبلوك، وأيضاً زينة توفيت".

ورداً على سؤال أجابت، "عندما يكون هناك دولة قولوا لي لأرفع دعوى عليها".
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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