فيديو جديد لجورج الراسي.. هذا ما جرى في كواليس آخر حلقة له!

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نشر الاعلامي طوني بارود، فيديو عبر صفحته على موقع فايسبوك، جمعه والنجم الراحل جورج الراسي، في كواليس برنامجه "تعا ننسى"، حيث حلّ الراحل الراسي ضيفاً فيه في آخر ظهور اعلامي له.وكتب بارود معلقاً: "آخر لقاء كان معي..غيابك رح يكون كتير صعب ومؤلم يا جورج. قبل ما نطلع عالهوا فرجيتني كل الحب والطيبة والاحترام، وكنت مستعد لتوزع حبّك عكل الدني نفسك بالسما يللي كلك قلب والله يصبر اهلك وعايلتك وحبيبتنا نادين الراسي، ويرحم زينة المرعبي ويصبر اهلها".