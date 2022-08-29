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فنون ومشاهير

عند زيارته.. والدة إيلون ماسك تنام في "مرأب"!

Lebanon 24
29-08-2022 | 11:00
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كشفت ماي ماسك، والده الملياردير العالمي أيلون ماسك، عن أنها عند زيارة ابنها أغنى رجل في العالم فأنها تنام في المرأب، وقالت إنه غير مهتم بالممتلكات "على الإطلاق".

ووفقًا لموقع "نيويورك بوست" عندما زارت  والده ماسك أبنها قطب التكنولوجيا - الذي تبلغ ثروته  229 مليار دولار  - في تكساس، كشفت أم لثلاثة أطفال أنه يتعين عليها "النوم في المرأب".
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قالت لصحيفةThe Times : لا يمكن أن يكون لديك منزل فخم بالقرب من موقع صاروخ.

بالعودة إلى شهر نيسان، كشف إيلون نفسه أنه "لا يمتلك منزلاً في الوقت الحالي" ويقيم "في أماكن الأصدقاء".

غرد ماسك لاحقًا  بأن مقر إقامته الرئيسي هو استئجار من شركة سبيس إكس بقيمة 50 ألف دولار، علاوة على ذلك ، يقع السكن بالقرب من موقع الشركة في تكساس.
(اليوم السابع)
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