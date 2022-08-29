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فنون ومشاهير

كواليس الحفل الأخير لجورج الراسي.. لماذا لم يكن معه مرافقين؟

Lebanon 24
29-08-2022 | 05:00
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كواليس كثيرة سبقت حفل الراحل جورج الراسي في سوريا، كشف عنها المطرب فراس طباع، الذي قدم وصلة غنائية قبل صعود جورج الراسي على المسرح لآخر مرة.
 
وقال فراس طباع في مقابلة مع برنامج ET بالعربي: جاء إلى سوريا في زيارة مع صديقته ومنسقة أعماله، واجتمعنا للعشاء فقط، وفجأة قررنا إقامة حفل كبير له في الشام، واقترحنا عليه المكان وأعجبه جدا.
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وأضاف: كان من المفترض أن ترافق جورج الراسي في الذهاب والعودة سيارتان، ولم يكن من المقرر أن يقود سيارته بنفسه، وفجأة بعد خروجه من الفندق، قرر الحضور للحفل بمفرده وقيادة سيارته بدون مرافقين، وكان سعيدا جدا عندما التقيت به.
 
 
وكشف فراس طباع أن جورج الراسي خطط لتقديم باقة من الأغاني المبهجة لجمهوره في سوريا، الذي لم يلتق به منذ حوالي 10 أعوام.
 
وتابع: غنى أغانيه الخاصة، وأغنيات كثيرة لأبو وديع جورج وسوف الذي يحبه، وركز على أغنيتين هما "بعمل بأصلي" و"الحب المجنون"، وعندما طلبت منه أغنية "جاي تعتذر" كان رده: "ما على بالي أغنيها، بدي أهيس العالم، ما بدي أنيمهم في الحفلة"، وبدأ وصلته الساعة 2:30 تقريبا وأنهاها الساعة 4:30، وحاولنا إقناعه بالعودة للفندق، لكنه أصر على الرجوع إلى لبنان وكان متعبا، ورفض وجود مرافقين معه في العودة، وصمم على قيادة سيارته بنفسه.
 
(في الفن المصري)
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