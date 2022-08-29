كواليس الحفل الأخير لجورج الراسي.. لماذا لم يكن معه مرافقين؟

كواليس كثيرة سبقت حفل الراحل جورج الراسي في سوريا، كشف عنها المطرب فراس طباع، الذي قدم وصلة غنائية قبل صعود جورج الراسي على المسرح لآخر مرة.

وقال فراس طباع في مقابلة مع برنامج ET بالعربي: جاء إلى سوريا في زيارة مع صديقته ومنسقة أعماله، واجتمعنا للعشاء فقط، وفجأة قررنا إقامة حفل كبير له في الشام، واقترحنا عليه المكان وأعجبه جدا.

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وأضاف: كان من المفترض أن ترافق جورج الراسي في الذهاب والعودة سيارتان، ولم يكن من المقرر أن يقود سيارته بنفسه، وفجأة بعد خروجه من الفندق، قرر الحضور للحفل بمفرده وقيادة سيارته بدون مرافقين، وكان سعيدا جدا عندما التقيت به.

🔴حصري: تفاصيل الساعات الأخيرة لـ جورج الراسي يشاركها فراس طباع الذي قدم وصلته الغنائية قبل صعود جورج على المسرح في دمشق.. تابعوا اللقاء في ET بالعربي https://t.co/EzAuY1LelI pic.twitter.com/NsOQLVEdX3 — ET بالعربي (@ETbilArabi) August 28, 2022

وكشف فراس طباع أن جورج الراسي خطط لتقديم باقة من الأغاني المبهجة لجمهوره في سوريا، الذي لم يلتق به منذ حوالي 10 أعوام.

وتابع: غنى أغانيه الخاصة، وأغنيات كثيرة لأبو وديع جورج وسوف الذي يحبه، وركز على أغنيتين هما "بعمل بأصلي" و"الحب المجنون"، وعندما طلبت منه أغنية "جاي تعتذر" كان رده: "ما على بالي أغنيها، بدي أهيس العالم، ما بدي أنيمهم في الحفلة"، وبدأ وصلته الساعة 2:30 تقريبا وأنهاها الساعة 4:30، وحاولنا إقناعه بالعودة للفندق، لكنه أصر على الرجوع إلى لبنان وكان متعبا، ورفض وجود مرافقين معه في العودة، وصمم على قيادة سيارته بنفسه.

(في الفن المصري)