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فنون ومشاهير

فيديو جديد لنادين الراسي يُدمي القلوب.. "سامحني يا بطل"

Lebanon 24
29-08-2022 | 00:41
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة نادين الراسي وهي تخاطب شقيقها الراحل الفنان جورج الراسي وتقف ليلا أمام صورة كبيرة له علقت في الشارع. وقالت نادين: "سامحني يا بطل. انت الحب يا بطل انت الحب يا ماما ويا خيي ويا سندي".  

 

 
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وتقبلت عائلة الراسي أمس الأحد التعازي في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس – المنصف جبيل، على ان يُصلى لراحة نفس الفقيد اليوم الإثنين عند الثالثة من بعد الظهر في الكنيسة عينها.

 

وكان الراسي قد توفي مع مديرة أعماله زينة المرعبي بحادث مروع على طريق المصنع وذلك بعد عودته من حفل غنائي أحياه في سوريا.

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