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فنون ومشاهير

نادين الراسي تعتذر من وزير.. هذا ما قالته (صورة)

Lebanon 24
29-08-2022 | 02:29
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تقدمت الممثلة نادين الراسي باعتذار لوزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية وذلك بعدما حملته مسؤولية وجود الحائط الاسمنتي على طريق المصنع والذي اصطدمت به سيارة شقيقها الفنان جورج الراسي ما أدى إلى مصرعه فجر السبت الماضي.

 

وغرّدت نادين عبر "تويتر" قائلة: " علي حمية بعتذر منّك .أما المسؤول أو المتعهِّد اللي منفّذ الطريق هيك برجع بقلّك ألله يحرقلك قلبك متل ما عم تحرقوا قلوب الناس".

 
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