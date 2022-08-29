لقطات مؤثرة من عزاء الفنان الراحل جورج الراسي... وطليق نادين يواسيها وهذا ما أكده (فيديو)

تلقت أسرة الفنان الراحل جورج الراسي التعازي في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في المنصف ـ جبيل.

وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور لمواساة العائلة في مصابها الأليم، وكان من بينهم الممثل باسم مغنية والممثلة ماغي بو غصن وزوجها المنتج جمال سنان، والممثلة جيسي عبدو الفنان جوزيف عطية والفنان نادر الأتات والممثل وسام حنا والمايسترو إيلي العليا وغيرهم.

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وحضر العزاء أيضاً جيسكار أبي نادر، طليق الفنانة نادين الراسي وحرص على دعم والدة الراحل المفجوعة ومساندتها، واصفاً الراحل بالأخ والصديق.

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وأكد أن "خبر رحيل جورج يصعب تقبّله بسهولة"، نافياً أي خلافات مع نادين والعائلة، ومؤكداً أن وقوفه الى جانبها واجب عليه، فالراحل هو جورج وهو أكبر خسارة.

(لها)