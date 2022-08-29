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فنون ومشاهير

بعد تعرضه لحادث مروع.. الفنان الشهير على كرسي متحرك بأحدث ظهور له (صور)

Lebanon 24
29-08-2022 | 08:00
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من الواضح أن لا شيء يمنع النجم التركي إبراهيم تاتليس من الوقوف أمام محبيه في حفلٍ غنائي، حتى لو ظهر على كرسي متحرك والجبس على كلتا قدميه، إذ رغم تعرضه لحادثٍ أليم أثناء عودته من مدينة بودروم التركية، فقد رفض إلغاء الحفل الذي كان مقرراً له، وصعد إلى المسرح ليغني. 
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 وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعةً من الصور للمطرب التركي، وهو يجلس على كرسي متحرك، بينما يضع قدميه الملفوفتين بالجبس على طاولةٍ أمامه، ليغني للجمهور الذي أتى لسماع صوته وأغانيه. 
 


 وتحدث تاتليس للجمهور عن الحادث، واصفاً اياه كأنه مشهدٌ بأحد الأفلام الأجنبية، عندما نشاهد انقلاب السيارات فيها، مشيراً إلى أنه لايزال في حيرةٍ من أمره، كيف خرج من هناك حياً، ولم يصب بأذى كبير، قائلاً: "لقد نظر الله إلينا". 
 وتابع النجم التركي، بالقول إنهم اصطدموا بصخرةٍ، حتى إن أحد موظفيه سأله ما إذا كانوا على قيد الحياة، ليجيبه بـ"أن الله نجّاهم". 
 

 وجاء هذا الحفل بعد أيامٍ قليلة من الحادث الذي وقع للنجم التركي أثناء مغادرته مدينة بودروم السياحية التركية، التي يقضي فيها معظم أيام الصيف، حيث قيل حينها إن سيارة إبراهيم تضررت بشدة في الحادث، وإنه تم إنقاذه من السيارة بصعوبة، إذ كان عالقاً فيها. 

 


 
المصدر: زهرة
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