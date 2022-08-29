عادات غذائية يتبعها توم كروز ليبدو مذهلاً في الستين

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لايزال النجم الأميركي، توم كروز، قادراً على إبهارنا بوسامته ورشاقته رغم سنوات عمره الستين، ولايزال كذلك قادراً على أداء أصعب المشاهد وأخطرها، كما شاهدناه في فيلم "توب غان: مافريك"، الذي عُرض مؤخراً.وربما تتساءلون: كيف استطاع النجم الحفاظ على وسامته، كأن الزمن لا يمر عليه؟ حسنًا، لديه بعض الحيل الصحية التي تساعده. في حين أن بعض عاداته الغذائية قد تبدو شديدة، فمن المؤكد أنكِ لا تستطيعين القفز من طائرة، أو تسلق منحدر دون اتباع نظامٍ غذائيٍ صارم، لذلك تابعي القراءة لمعرفة عادات الأكل التي تحافظ على شباب توم كروز.يتناول الطعام المشويلا شيء مقلياً عند هذا النجم السينمائي، حيث إن كروز يلتزم بتناول الأطعمة المطبوخة في درجات حرارة منخفضة، أي المشوية بشكل أساسي. لأن الأطعمة المطبوخة في درجات حرارة عالية يمكن أن تسبب التهاب الأنسجة المزمن وتسريع الشيخوخة.وتشير التقارير إلى أن من أفضل عادات الأكل، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، تناول الأطعمة المضادة للالتهابات، مثل: السلمون والشوكولاتة الداكنة والشوفان النيئ والتوت والزنجبيل والبنجر والبروكلي وزيت الزيتون والطماطم والسبانخ.يتخطى الكربوهيدراتلن تشاهد كروز وهو يأكل وعاءً ضخمًا من المعكرونة، فقد أقسم على عدم تناول الكربوهيدرات، حيث يلتزم النجم حاليًا بنظام غذائي يحتوي على 1200 سعرة حرارية، ويمنع الكربوهيدرات، لأن الكربوهيدرات يمكن أن تسرّع الشيخوخة عن طريق إنتاج الأنسولين، وهو هرمون الشيخوخة.وعادةً يوصي الأطباء بتجنب الكربوهيدرات العالية المؤشر الجلايسيمي، التي من المعروف أنها تسبب الشيخوخة، مثل: الخبز والمعجنات والمعكرونة والحبوب.يتجنب السكرالسكر محظور على كروز، خاصةً عندما يكون لديه فيلم قادم، حيث تشير التقارير إلى أن السكر يمكن أن يسرع الشيخوخة عن طريق التسبب في الالتهاب وإتلاف الكولاجين والإيلاستين، كما أن استهلاك الكثير من السكر يمكن أن يجعل بشرتك تبدو أكبر سناً.لكن لمجرد أن نجم "Top Gun" لا يمكنه الاستمتاع بالسكر بنفسه، فهذا لا يعني أنه لا يستطيع مشاركته مع الآخرين.إذ غالبًا يرسل كروز كعكات للنجوم المشاركين معه، قائلاً: "أنا أحب السكر، لكن لا يمكنني تناوله عندما أتدرب، لذا أرسلها إلى الجميع".