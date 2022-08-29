نجلُ ممثل لبنانيّ راحل يدخل القفص الذهبي.. من هو؟

دخل نجل الممثل اللبنانيّ الراحل ايلي صنيفر، الدكتور باتريك صنيفر، القفص الذهبي مع الشابة فنور نصراني، وذلك في حفل زفاف حضرته وجوه اجتماعية وفنية.

يُشار إلى أن نصراني تعمل في مجال الترجمة.