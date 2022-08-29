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فنون ومشاهير

نجلُ ممثل لبنانيّ راحل يدخل القفص الذهبي.. من هو؟

Lebanon 24
29-08-2022 | 07:03
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دخل نجل الممثل اللبنانيّ الراحل ايلي صنيفر، الدكتور باتريك صنيفر، القفص الذهبي مع الشابة فنور نصراني، وذلك في حفل زفاف حضرته وجوه اجتماعية وفنية.
 
يُشار إلى أن نصراني تعمل في مجال الترجمة. 
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