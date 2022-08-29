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فنون ومشاهير

شاكيرا كانت في "علاقة حب سرية" مع هذه الشخصية الشهيرة.. اليكم ما كشفته تقارير اعلامية (فيديو)

Lebanon 24
29-08-2022 | 07:25
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ليست العلاقة التي تجمع بين نجم التنس الإسباني رافايل نادال ومغنية البوب شاكيرا، بجديدة، وخصوصا بعد الفيديو كليب الذي جمعهما قبل سنوات وبدى فيه النجمان بغاية الانسجام والرومنسية. 
 
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وبعد ازمة انفصال شاكيرا عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، تسعى الصحافة العالمية الى الكشف عن مزيد من التفاصيل والأسرار عن بيكيه وشاكيرا وعلاقتهما. وفي هذا الاطار، كشف المصور جوردي مارتينين أن شاكيرا كانت على "علاقة حب سرية" مع لاعب التنس الشهير رافاييل نادال قبل ارتباطها ببيكيه. وبحسب المصور فإنّ شاكيرا ونادال وقعا في حب بعضهما قبل أن تتعرف المغنية إلى لاعب الكرة.
 
 
 
يشار إلى أن شاكيرا شوهدت عدة مرات بصحبة لاعب التنس الشهير وقد حضرا عدداً من المباريات معاً.
 
وعلى الرغم من نفي نادال ما تم الترويج له، الا انّ صحيفة نيويورك بوست نقلت عن شاهد عيان قوله إن نادال وشاكيرا تناولا العشاء معا في برشلونة، وكانا يتهامسان ويضحكان طوال الوقت، وأضاف شاهد العيان للصحيفة يبدو أنهما أكثر من مجرد صديقين.
 
المصدر: وكالات
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