Advertisement

فنون ومشاهير

تايلور سويفت تفوز بجائزة "الأغاني المصورة" بحفل "إم تي في"

Lebanon 24
29-08-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-985390-637973978637428159.png
Doc-P-985390-637973978637428159.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فازت تايلور سويفت بأكبر جوائز الحفل السنوي لتوزيع جوائز "إم.تي.في" للأغاني المصورة يوم الأحد.

وحصدت تايلور سويفت الجائزة عن نسخة جديدة أشبه بفيلم قصير مدته عشر دقائق من أغنيتها "أول تو ويل" الصادرة في عام 2012 والتي تحكي قصة انفصال بين حبيبين.
Advertisement

وأعلنت بشكل مفاجئ عن اعتزامها إصدار ألبوم جديد في أكتوبر، حسبما ذكرت "رويترز".
 
ووجهت المغنية الشكر للمعجبين من على المسرح في مركز برودنشيال في نيوجيرسي لدى تسلمها الجائزة.

وتعد أغنية "أول تو ويل" واحدة من الأغاني الناجحة السابقة التي أعادت سويفت تسجيلها بعد خلاف مع شركة التسجيلات السابقة.

وقالت سويفت "لم نكن لنتمكن من صنع هذا الفيلم القصير ما لم يكن من أجلكم" في إشارة إلى المعجبين.
 
(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:33 | 2022-08-29
16:19 | 2022-08-29
14:00 | 2022-08-29
13:41 | 2022-08-29
11:00 | 2022-08-29
08:40 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website