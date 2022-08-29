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فنون ومشاهير
تايلور سويفت تفوز بجائزة "الأغاني المصورة" بحفل "إم تي في"
Lebanon 24
29-08-2022
|
16:00
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فازت تايلور سويفت بأكبر جوائز الحفل السنوي لتوزيع جوائز "إم.تي.في" للأغاني المصورة يوم الأحد.
وحصدت تايلور سويفت الجائزة عن نسخة جديدة أشبه بفيلم قصير مدته عشر دقائق من أغنيتها "أول تو ويل" الصادرة في عام 2012 والتي تحكي قصة انفصال بين حبيبين.
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وأعلنت بشكل مفاجئ عن اعتزامها إصدار ألبوم جديد في أكتوبر، حسبما ذكرت "رويترز".
ووجهت المغنية الشكر للمعجبين من على المسرح في مركز برودنشيال في نيوجيرسي لدى تسلمها الجائزة.
وتعد أغنية "أول تو ويل" واحدة من الأغاني الناجحة السابقة التي أعادت سويفت تسجيلها بعد خلاف مع شركة التسجيلات السابقة.
وقالت سويفت "لم نكن لنتمكن من صنع هذا الفيلم القصير ما لم يكن من أجلكم" في إشارة إلى المعجبين.
(سكاي نيوز عربية)
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